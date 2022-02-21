«Удинезе» — «Лацио»: счет матча 1:1, обзор голов

Уже на 5-й минуте счет открыл испанский нападающий хозяев Жерар Деулофеу. На 45-й минуте бразильский форвард Фелипе Андерсон сравнял счет.
Футбол. Италия. Серия А
Удинезе — Лацио 1:1
Голы: 1:0 Жерар Деулофеу (5'), 1:1 Фелипе Андерсон (45') Удинезе: Марко Сильвестри, Родриго Бекао, Роб Холдинг, Неуэн Перес, Брандон Соппи (Марвин Зегелар, 63'), Уолас, Жан-Виктор Макенго, Толгай Али Арслан (Роберто Перейра, 63'), Науэль Молина, Жерар Деулофеу (Исаак Саксесс, 73'), Бету Лацио: Маттиа Цаканьи, Фелипе Андерсон, Педро Родригес (Жовани Кабрал, 24'), Тома Башич (Андре Андерсон, 78'), Данило Катальди, Сергей Милинкович-Савич, Эльсеид Хюсай, Патрисио Габбарон, Луис Фелипе, Адам Марушич, Томас Стракоша Предупреждения: Толгай Али Арслан (28'), Неуэн Перес (44'), Жан-Виктор Макенго (53'), Данило Катальди (70'), Маттиа Цаканьи (72')
«Лацио» набрал 43 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице Серии А. «Удинезе» с 25 баллами находится на 16-й позиции.