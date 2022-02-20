«Вулверхэмптон» — «Лестер»: счет матча 2:1, обзор голов

Счет в матче на 9-й минуте открыли «волки». Поденсе навесил слева в штрафную, Хименес зацепился за мяч и покатил на Невеша, а Рубен прекрасным ударом почти от линии штрафной уложил его в правый нижний угол.
На 41-й минуте Тилеманс получил мяч на подступах к штрафной «Вулверхэмптона» и отпасовал направо, на Олбрайтона, который сместился в штрафную и в борьбе с двумя соперниками выполнил отличную передачу во вратарскую по недосягаемой для де Са траектории — и Лукман в касание переправил мяч в сетку.
На 66-й минуте, после борьбы Айт Нури с Рикарду Перейрой у левого края штрафной, Дендонкер получил мяч и покатил его на Поденсе, который из-за пределов штрафной площади роскошным ударом попал точно под левую штангу.
В составе «волков» отличились Рубен Невеш (9-я минута) и Даниэл Каштелу (66). Автором гола гостей стал Адемола Лукман (41).
«Лестер» с 27 очками остался на 11-й позиции турнирной таблицы АПЛ. «Вулверхэмптон» располагается на седьмой строчке, имея в своем активе 40 очков.
В следующем матче «Лестер» сыграет на выезде с «Бернли» (1 марта). «Вулверхэмптон» отправится в гости к «Арсеналу» (24 февраля).