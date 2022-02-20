«Вулверхэмптон» — «Лестер»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче 26-го тура чемпионата Англииодержал домашнюю победу надсо счетом 2:1.

Счет в матче на 9-й минуте открыли «волки». Поденсе навесил слева в штрафную, Хименес зацепился за мяч и покатил на Невеша, а Рубен прекрасным ударом почти от линии штрафной уложил его в правый нижний угол.

На 41-й минуте Тилеманс получил мяч на подступах к штрафной «Вулверхэмптона» и отпасовал направо, на Олбрайтона, который сместился в штрафную и в борьбе с двумя соперниками выполнил отличную передачу во вратарскую по недосягаемой для де Са траектории — и Лукман в касание переправил мяч в сетку.

На 66-й минуте, после борьбы Айт Нури с Рикарду Перейрой у левого края штрафной, Дендонкер получил мяч и покатил его на Поденсе, который из-за пределов штрафной площади роскошным ударом попал точно под левую штангу.

В составе «волков» отличились Рубен Невеш (9-я минута) и Даниэл Каштелу (66). Автором гола гостей стал Адемола Лукман (41).

Футбол. Англия. Премьер-лига Вулверхэмптон — Лестер 2:1 Голы: 1:0 Рубен Невеш (9'), 1:1 Адемола Лукман (41'), 2:1 Даниэл Поденсе (66') Вулверхэмптон: Жозе Са, Макс Килман, Конор Коди, Ромен Сес, Нелсон Семеду, Леандер Дендонкер, Рубен Невеш, Жоау Моутинью (Хван Хи Чан, 58'), Райан Айт Нури (Фернандо Марсал, 88'), Рауль Хименес, Даниэл Поденсе (Педру Нету, 81') Лестер: Адемола Лукман, Патсон Дака (Келечи Ихеаначо, 73'), Марк Олбрайтон, Kiernan Dewsbury-Hall, Вильфред Ндиди (Джеймс Мэддисон, 74'), Юри Тилеманс, Люк Томас, Чаглар Сёюнджю, Даниэль Амарти, Рикарду Перейра, Каспер Шмейхель Предупреждения: Чаглар Сёюнджю (29'), Райан Айт Нури (31'), Марк Олбрайтон (36'), Даниэл Поденсе (38'), Леандер Дендонкер (70'), Рубен Невеш (76'), Рикарду Перейра (90 + 2')

«Лестер» с 27 очками остался на 11-й позиции турнирной таблицы АПЛ. «Вулверхэмптон» располагается на седьмой строчке, имея в своем активе 40 очков.

Календарь и таблица АПЛ

В следующем матче «Лестер» сыграет на выезде с «Бернли» (1 марта). «Вулверхэмптон» отправится в гости к «Арсеналу» (24 февраля).