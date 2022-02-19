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    «Майнц» вырвал победу у «Байера»

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    Леверкузенский «Байер» потерпел выездное поражение от «Майнца» (2:3) в матче 23-го тура чемпионата Германии.

    «Байер»
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    «Байер»

    Счет в матче на 35-й минуте открыл Патрик Шик. Отыгрались хозяева на 57-й минуте — отличился Аарон Кариколь.

    На 74-й минуте Лукас Аларио снова вывел «Байер» вперед, но на 84-й минуте Жан-Поль Боэтьюс счет сравнял, а на 88-й Маркус Ингвартсен забил победный для «Майнца» мяч.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Майнц — Байер 3:2
    Голы: 0:1 Патрик Шик (35'), 1:1 Аарон Кариколь (57'), 1:2 Лукас Аларио (74'), 2:2 Жан-Поль Бутьюс (84'), 3:2 Маркус Ингвартсен (88') Майнц: Робин Центнер, Штефан Белл, Александер Хак, Мусса Ньякат, Сильван Видмер, Anton Stach (Леандро Баррейро Мартинс, 90'), Доминик Кор (Жан-Поль Бутьюс, 82'), Аарон Кариколь, Жонатан Буркардт (Делано Бюргзорг, 82'), Ли Джэ Сон (Кевин Штёгер, 69'), Карим Онисиво (Маркус Ингвартсен, 82') Байер: Патрик Шик (Лукас Аларио, 48'), Мусса Диаби, Флориан Вирц, Амин Адли (Паулинью, 71'), Керем Демирбай (Чарлес Арангис, 71'), Роберт Андрих, Piero Hincapie, Эдмон Тапсоба, Жонатан Та, Жереми Фримпонг, Лукаш Градецки Предупреждения: Амин Адли (31'), Керем Демирбай (56'), Аарон Кариколь (66'), Маркус Ингвартсен (90 + 5')

    Российский вратарь «Байера» Андрей Лунев и бывший нападающий «Зенита» Сердар Азмун не попали в состав из-за проблем со здоровьем.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В таблице чемпионата Германии «Байер» (41 очко) располагается на третьей строчке, а «Майнц» (34) занимает седьмое место.

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