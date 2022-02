«Лацио» предложил капитану «Милана» контракт на пять лет

Защитник и капитан «Милана»может сменить клубную прописку по окончании нынешнего сезона. Летом у 27-летнего итальянца истекает контракт с «россонери». Подписать игрока в качестве свободного агента хочет римский «Лацио», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, римский клуб предложил Романьоли контракт на пять лет с зарплатой € 3,2 млн в год плюс бонусы.

#Lazio want Alessio #Romagnoli to replace Luiz Felipe. Offered 5-years contract (€3,2M/year + bonuses) to #ACMilan's captain. The centre-back is set to leave as a free agent, because the talks with #Rossoneri for the contract extension are in stand-by since November. #transfers