«Лацио» предложил капитану «Милана» контракт на пять лет

Защитник и капитан «Милана»может сменить клубную прописку по окончании нынешнего сезона. Летом у 27-летнего итальянца истекает контракт с «россонери». Подписать игрока в качестве свободного агента хочет римский «Лацио», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, римский клуб предложил Романьоли контракт на пять лет с зарплатой € 3,2 млн в год плюс бонусы.

#Lazio want Alessio #Romagnoli to replace Luiz Felipe. Offered 5-years contract (€3,2M/year + bonuses) to #ACMilan's captain. The centre-back is set to leave as a free agent, because the talks with #Rossoneri for the contract extension are in stand-by since November. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) February 18, 2022

Ранее стало известно, что игроком также интересуется туринский «Ювентус». Сам Романьоли больше хотел бы продолжить карьеру в Риме, поскольку с детства был болельщиком «Лацио».

Романьоли начинал карьеру в «Роме», за которую выступал с 2012 по 2015 год, после чего перебрался в «Милан». С 2016 года защитник вызывается в сборную Италии.

В нынешнем сезоне Романьоли сыграл за «Милан» 22 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу.