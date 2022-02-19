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    «Лацио» предложил капитану «Милана» контракт на пять лет

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    Защитник и капитан «Милана» Алессио Романьоли может сменить клубную прописку по окончании нынешнего сезона. Летом у 27-летнего итальянца истекает контракт с «россонери». Подписать игрока в качестве свободного агента хочет римский «Лацио», сообщает журналист Николо Скира.

    Алессио Романьоли
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    Алессио Романьоли

    По информации источника, римский клуб предложил Романьоли контракт на пять лет с зарплатой € 3,2 млн в год плюс бонусы.

    Ранее стало известно, что игроком также интересуется туринский «Ювентус». Сам Романьоли больше хотел бы продолжить карьеру в Риме, поскольку с детства был болельщиком «Лацио».

    Романьоли начинал карьеру в «Роме», за которую выступал с 2012 по 2015 год, после чего перебрался в «Милан». С 2016 года защитник вызывается в сборную Италии.

    В нынешнем сезоне Романьоли сыграл за «Милан» 22 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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