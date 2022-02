«Ман Сити» предложил € 6,5 млн за 17-летнего форварда «Атлетико Минейро»

17-летний нападающий «Атлетико Минейро»может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах игрока заинтересован «Манчестер Сити», сообщает журналист Фабрицио Романо.

«Горожане» предложили бразильскому клубу € 6,5 млн плюс бонусы за трансфер игрока. Если «Ман Сити» купит форварда, его отдадут на правах аренды в нидерландский ПСВ. Отмечается, что игроком также интересуются лондонский «Арсенал» и представители группы «Ред Булл».

Manchester City are leading the race to sign Savinho — talented Brazilian winger born in 2004 🇧🇷 #MCFC

Official bid to Atletico Mineiro: €6.5m plus add-ons and sell-on. Next destination could be PSV Eindhoven on loan.

Arsenal and Red Bull Group also had contacts to sign Sávio. pic.twitter.com/sgH0AOk5Z2