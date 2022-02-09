Ваноли о матче с «Уралом»: Мы строим команду и игру, результат сейчас не так важен

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли подвел итоги контрольного матча с «Уралом» (3:1).

Отметим, что итальянский специалист одержал свою первую победу во главе московской команды. Ранее на тренировочных сборах в Дубае клуб РПЛ сыграл вничью со «Слованом» (2:2), «Ригой» (0:0) и малазийским «Джомхором» (1:1)

«Я уже говорил и в интервью, и ребятам, что результат сейчас не так важен. Мы строим команду, строим игру, и именно это должно быть на первом месте.

У нас нет 11 основных игроков. В обойме больше 20 футболистов. И одной из задач на этих сборах было дать поиграть всем без исключения.

Ребята по-прежнему под нагрузками, нами проделана большая работа. Дополнительный матч против местной команды даст возможность сыграть по 90 минут большему числу ребят

Гол Николсона? Очень рад за Шамара. Надеюсь, гол придаст ему уверенности. Я счастлив, что в "Спартаке" есть такие нападающие, как Соболев и Николсон», — цитирует Ваноли клубная пресс-служба красно-белых.

Добавим, что авторами забитых мячей в матче против «Урала» стали защитник Лукас Айртон, полузащитник Роман Зобнин и нападающий Шамар Николсон (86).

Для ямайского футболиста этот гол стал дебютным с момента своего перехода в московский клуб.