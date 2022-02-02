Тульский «Арсенал» объявил о подписании контракта с Деспотовичем

«Очень рад, что сегодня удалось уладить все вопросы с контрактом и я стал футболистом "Арсенала". На мой переход серьезно повлиял разговор с Миодрагом Божовичем, мы с ним давно знакомы.
Тренер позвонил, мы обсудили мою ситуацию в "Рубине", и после этого у меня не осталось сомнений, что я перейду в "Арсенал". Еще важно отметить, что моя жена из Тулы, и этот факт тоже повлиял на мое решение.
Спасибо руководству, которое быстро сработало и организовало все на высшем уровне. В "Арсенале" у меня много друзей, в частности, Урош Радакович и Горан Чаушич, они помогут мне с адаптацией.
При Миодраге команда старается играть в атакующий футбол, мне как нападающему это очень нравится. Уверен, у нас получится показать хороший результат», — цитирует серба пресс-служба туляков.
30 января 29-летний форвард расторг трудовой договор с «Рубином». В составе казанцев Деспотович за полтора сезона провел 36 матчей, забил 15 голов и сделал 5 результативных передач.
Джордже Деспотович: «В "Арсенале" у меня много друзей» 🤜🏼🤛🏼— ПФК «Арсенал» Тула (@pfc_arsenal) February 2, 2022
Сербский новичок ПФК «Арсенал» рассказал, почему выбрал наш клуб для продолжения карьеры.
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