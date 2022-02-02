Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Камила ВалиеваВ Пекин за золотом. В каких видах спорта Россия завоюет медали на Олимпиаде?
  • 22:23
    • Тульский «Арсенал» объявил о подписании контракта с Деспотовичем
  • 21:58
    • Овечкин заболел коронавирусом и пропустит Матч звезд НХЛ
  • 19:23
    • Transfermarkt: Чалов — самый дорогой футболист чемпионата Швейцарии
  • 17:50
    • Медведев попал в список претендентов на награду Laureus в категории «прорыв года»
  • 17:33
    • Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов РПЛ
    Все новости спорта

    Тульский «Арсенал» объявил о подписании контракта с Деспотовичем

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Арсенал Тула Рубин РПЛ Футбол России Трансферы
    Тульский «Арсенал» заключил трехлетний контракт с сербским нападающим Джордже Деспотовичем.

    Джордже Деспотович
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джордже Деспотович

    «Очень рад, что сегодня удалось уладить все вопросы с контрактом и я стал футболистом "Арсенала". На мой переход серьезно повлиял разговор с Миодрагом Божовичем, мы с ним давно знакомы.

    Тренер позвонил, мы обсудили мою ситуацию в "Рубине", и после этого у меня не осталось сомнений, что я перейду в "Арсенал". Еще важно отметить, что моя жена из Тулы, и этот факт тоже повлиял на мое решение.

    Спасибо руководству, которое быстро сработало и организовало все на высшем уровне. В "Арсенале" у меня много друзей, в частности, Урош Радакович и Горан Чаушич, они помогут мне с адаптацией.

    При Миодраге команда старается играть в атакующий футбол, мне как нападающему это очень нравится. Уверен, у нас получится показать хороший результат», — цитирует серба пресс-служба туляков.

    30 января 29-летний форвард расторг трудовой договор с «Рубином». В составе казанцев Деспотович за полтора сезона провел 36 матчей, забил 15 голов и сделал 5 результативных передач.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В Old Firm Derby победят «кельты»
  • «Селтик» — «Глазго Рейнджерс». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Сенегал выйдет в финал
  • Буркина-Фасо — Сенегал. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Уверенный проход «Валенсии»
  • «Валенсия» — «Кадис». Прогноз и ставки
  • 2.33
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.02
  • Экспресс дня 3 февраля
  • Завтра в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Селтик — Глазго Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Буркина-Фасо — Сенегал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Валенсия — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Бенфика — Жил Висенте
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Камерун — Египет
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Атлетик — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Монфис — Имер
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Руусувуори — Копршива
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры