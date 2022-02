Вратарь «Манчестер Юнайтед»стал лучшим игроком месяца в команде по итогам клубного голосования.

Испанец набрал 67% голосов респондентов. Таким образом, он в третий раз подряд получил звание лучшего игрока месяца в клубе.

В январе испанец провел 5 матчей в воротах «красных дьяволов» и пропустил 4 гола.

В целом за сезон АПЛ у Де Хеа 30 пропущенных голов в 22 поединках и 5 сухих выступлений.

