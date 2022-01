«Эвертон» заплатит «МЮ» за аренду ван де Бека. Игрок прошёл медосмотр

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландовпрошёл медицинское обследование перед переходом в «Эвертон» на правах аренды. Стороны объявят о сделке в ближайшие часы. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

«Эвертон» будет выплачивать всю зарплату футболисту на период арендного соглашения, а также заплатит «Манчестер Юнайтед» за саму аренду. Опция выкупа не предусмотрена.

Donny van de Beek has successfully completed medical tests and he’s now signing his contract as new Everton player. 🔵🤝 #EFC

Official statement soon. #DeadlineDay

Deal with Manchester United includes loan fee and full salary paid, but there’s no buy option. pic.twitter.com/OJu3zlLvQQ