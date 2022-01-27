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    «Барселона» договорилась с «Вулверхэмптоном» об аренде Адама Траоре

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    Вингер «Вулверхэмптона» Адама Траоре перейдет в «Барселону» перед закрытием зимнего трансферного окна.

    Адама Траоре
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    Адама Траоре

    «Барселона» уже договорилась с английским клубом об аренде Адама до конца текущего сезона, сообщает испанский журналист Жерар Ромеро.

    Отмечается, что «Барселона» подпишет Траоре, независимо от решения Усмана Дембеле, который все еще может подписать новый контракт с каталонским клубом.

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    • Ранее сообщалось, что Траоре может перейти в «Тоттенхэм». 26-летний футболист отклонил предложение лондонского клуба, когда узнал, что его приглашает «Барселона».

    Адама Траоре является воспитанником «Барселоны». В 2013 по 2015 год он провел за первую команду каталонцев один матч.

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