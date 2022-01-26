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    Защитник «Барселоны» может перейти в «Бордо»

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    Защитник «Барселоны» Оскар Мингеса может продолжить карьеру в чемпионате Франции, сообщает Marca.

    Оскар Мингеса
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    Оскар Мингеса

    Мингеса попал в сферу интересов «Бордо», который хочет усилить оборону команду.

    Отмечается, что «Барселона» готова отпустить 22-летнего футболиста. Обсуждается в том числе вариант с арендой игрока до конца сезона.

    В текущем сезоне Мингеса провел за «Барселону» 19 матчей и сделал две результативные передачи. Оскар потерял место в основном составе после того, как главным тренером команды стал Хави.

    «Бордо» занимает 17-е место в текущем чемпионате Франции после 22-х туров.

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