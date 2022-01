Форвард «Манчестер Юнайтед»перешел в «Севилью» на правах аренды.

Как сообщает официальный сайт испанского клуба, соглашение рассчитано до конца сезона.

В текущем сезоне игрок провел за «красных дьяволов» 11 матчей во всех турнирах, где забил один мяч.

🚨 OH YES! 𝐖𝐄𝐋𝐂𝐎𝐌𝐄 to #SevillaFC, @AnthonyMartial! 🇫🇷