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    «Сочи» подписал словенского защитника

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    Словенский центральный защитник Ваня Дркушич официально стал игроком «Сочи», информирует пресс-служба клуба. Подробности трансфера не сообщаются.

    «Сочи» подписал словенского защитника
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    «Сочи» подписал словенского защитника

    Предыдущим клубом новичка «Сочи» был словенский «Браво», в составе которого Дркушич отыграл 71 матч и забил четыре мяча.

    Дркушич несколько лет провел в системе голландского «Херенвена», имеет опыт выступления за юношеские и молодежную сборную Словении.

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