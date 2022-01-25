«Сочи» подписал словенского защитника

Словенский центральный защитникофициально стал игроком «Сочи», информирует пресс-служба клуба. Подробности трансфера не сообщаются.

Предыдущим клубом новичка «Сочи» был словенский «Браво», в составе которого Дркушич отыграл 71 матч и забил четыре мяча.

Ваня Дркушич стал игроком «Сочи» ✍️

22-летний защитник в результате сделки с клубом «Браво» продолжит карьеру в нашей команде.

В текущем сезоне футболист забил два гола в 21 матче. Также игрок выступал за сборную Словении различных возрастов.

Добро пожаловать в Сочи! ⚪️🔵 pic.twitter.com/EHNfMSewwU — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) January 24, 2022

Дркушич несколько лет провел в системе голландского «Херенвена», имеет опыт выступления за юношеские и молодежную сборную Словении.