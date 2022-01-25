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    Эриксен договорился о переходе в клуб АПЛ

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    Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен продолжит свою карьеру в клубе чемпионата Англии.

    Кристиан Эриксен
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    Кристиан Эриксен

    Как сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter, 29-летний футболист договорился о переходе в «Брентфорд».

    Ожидается, что в среду, 26 января, Эриксен подпишет контракт в качестве свободного агента, который будет рассчитан до конца сезона с возможностью продления.

    Напомним, ранее итальянский «Интер» решил расторгнуть контракт с футболистом, у которого установлен кардиовертер-дефибриллятор, после того как 12 июня в концовке первого тайма матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться.

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