Эриксен договорился о переходе в клуб АПЛ

Полузащитник сборной Даниипродолжит свою карьеру в клубе чемпионата Англии.

Как сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter, 29-летний футболист договорился о переходе в «Брентфорд».

Ожидается, что в среду, 26 января, Эриксен подпишет контракт в качестве свободного агента, который будет рассчитан до конца сезона с возможностью продления.

Напомним, ранее итальянский «Интер» решил расторгнуть контракт с футболистом, у которого установлен кардиовертер-дефибриллятор, после того как 12 июня в концовке первого тайма матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться.