«Тоттенхэм» хочет подписать Адама Траоре до конца января

возобновит переговоры спо трансферу атакующего полузащитника

Лондонский клуб хочет подписать Траоре до закрытия зимнего трансферного окна, сообщает известный журналист Фабрицио Романо.

Ранее «Тоттенхэм» уже предпринимал попытки подписать испанского футболиста, но не смог договориться с «Вулверхэмптоном».

Траоре провел в текущем чемпионате Англии 20 матчей, в которых забил один гол.

Романо также опроверг информацию о желании «Тоттенхэма» приобрести полузащитника «Пари Сен-Жермен» Джорджиньо Вейналдума.

Tottenham are prepared to push on Adama Traoré deal starting from today. Talks will re-start with Wolves to enter into final details & reach the agreement. Club confident to complete the new signing. ⚪️ #THFC

No talks to include Gini Wijnaldum into Ndombele loan deal as of now.