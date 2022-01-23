Симеоне: В первом тайме «Атлетико» будто был сам не свой

Главный тренер «Атлетико»высказался о результате матча 22-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» (3:2).

«В первом тайме мы будто были сами не свои, не играли в свой футбол. Было тревожно, но мы старались сохранять спокойствие.

Я сказал ребятам, что если уж мы и проиграем, то сделаем это достойно. Во втором тайме я уже узнал свою команду. Мы начали играть. Это был фантастический тайм», — цитирует Симеоне ESPN.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Атлетико» с 36 очками остался на четвертой позиции турнирной таблицы ла лиги. «Валенсия» располагается на девятой строчке, имея в своем активе 29 очков.