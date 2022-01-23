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    Головин остался вне заявки «Монако» на матч с «Монпелье»

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    Российский полузащитник Александр Головин не попал в заявку «Монако» на матч 22-го тура чемпионата Франции против «Монпелье», сообщает пресс-служба монегасков.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    Россиянин завершает восстановление после повреждения.

    25-летний футболист пропустил предыдущую встречу против «Клермона». В последний раз он выходил на поле 19 декабря.

    В текущем сезоне Головин провел 23 матча за монегасков, забил три гола и сделал пять результативных передач.

    Матч «Монпелье» — «Монако» должен состояться 23 января.

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