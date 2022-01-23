Головин остался вне заявки «Монако» на матч с «Монпелье»

Александр Головин Фото: globallookpress.com
Россиянин завершает восстановление после повреждения.
25-летний футболист пропустил предыдущую встречу против «Клермона». В последний раз он выходил на поле 19 декабря.
👤 Le 𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽𝗲 convoqué par le Coach @philippe_clemnt— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) January 22, 2022
pour le déplacement à Montpellier. pic.twitter.com/grx5UOaMW9
В текущем сезоне Головин провел 23 матча за монегасков, забил три гола и сделал пять результативных передач.
Матч «Монпелье» — «Монако» должен состояться 23 января.