Головин остался вне заявки «Монако» на матч с «Монпелье»

Российский полузащитникне попал в заявку «Монако» на матч 22-го тура чемпионата Франции против «Монпелье», сообщает пресс-служба монегасков.

Россиянин завершает восстановление после повреждения.

25-летний футболист пропустил предыдущую встречу против «Клермона». В последний раз он выходил на поле 19 декабря.

👤 Le 𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽𝗲 convoqué par le Coach @philippe_clemnt

pour le déplacement à Montpellier. pic.twitter.com/grx5UOaMW9 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) January 22, 2022

В текущем сезоне Головин провел 23 матча за монегасков, забил три гола и сделал пять результативных передач.

Матч «Монпелье» — «Монако» должен состояться 23 января.