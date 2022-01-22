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    «Удинезе» в большинстве не смог обыграть «Дженоа»

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    «Дженоа» на своём поле принимал «Удинезе» в рамках 23-го тура чемпионата Италии. Матч завершился со счётом 0:0.

    Николо Ровелла
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    Николо Ровелла

    В первом тайме «Дженоа» создал массу моментов, но не один из них не был реализован. Во втором тайме Андреа Камсабьясо получил вторую желтую карточку за пререкания с арбитром и оставил «Дженоа» доигрывать в меньшинстве, но даже это не помогло «Удинезе» одержать победу.

    Футбол. Италия. Серия А
    Дженоа — Удинезе 0:0
    Дженоа: Сальваторе Сиригу, Сильван Хефти, Маттья Бани, Зиньо Ванхёсден, Johan Vasquez (Andrea Cambiaso, 55'), Стефано Стураро, Милан Бадель, Маноло Портанова, Калеб Экубан (Риккардо Калафьори, 85'), Маттиа Дестро (Фелипе Кайседо, 67'), Кельвин Йебоа Удинезе: Жерар Деулофеу, Бету (Исаак Саксесс, 73'), Брандон Соппи (Iyenoma Udogie, 68'), Жан-Виктор Макенго, Уолас, Толгай Али Арслан, Науэль Молина, Неуэн Перес, Брам Нуйтинк, Родриго Бекао, Марко Сильвестри Предупреждения: Стефано Стураро (39'), Жан-Виктор Макенго (40'), Жерар Деулофеу (72'), Маноло Портанова (73'), Andrea Cambiaso (79'), Andrea Cambiaso (79'), Неуэн Перес (86')

    «Дженоа» располагается в зоне вылета на 19-м месте набрав 13 очков, а «Удинезе» занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А, в их активе 24 очка.

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