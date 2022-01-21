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    Исидор может перейти из «Монако» в «Локо» за € 3,5 млн

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    Нападающий «Монако» Уилсон Исидор с большой долей вероятности продолжит карьеру в Российской Премьер-Лиге. 21-летний французский форвард близок к подписанию контракта с «Локомотивом», информирует L’Equipe со ссылкой на Le Parisien.

    Исидор Уилсон
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    Исидор Уилсон

    Клубы уже договорились о трансфере. Сумма сделки составит € 3,5 млн. Уже сегодня, 21 января, Исидиор прилетит в Испанию, где проходят сборы «Локомотива». До конца дня футболист должен пройти медицинское обследование перед трансфером.

    Ранее сообщалось, что Исидором также интересуется «Анже», но сам игрок отдаёт предпочтение российскому клубу.

    21-летний французский футболист в текущем сезоне провёл восемь матчей за «Монако» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт истекает 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 3 млн.

    «Локомотив» занимает шестое место в РПЛ. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).

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