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    Черчесов после первого матча с «Ференцварошем»: Кое-чем я остался доволен, но было и то, что меня не устроило

    Футбол Ференцварош Футбол России
    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал поражение команды от словацкого ДАК (0:2) в товарищеском матче.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Думаю, мы провели очень хороший контрольный матч, он стоил этих двух с половиной часов пути.

    В этом матче было крайне важно сыграть в свой футбол и выпустить некоторых игроков на 90 минут. Мы давно тренируемся в таком составе. Ситуация ухудшается тем, что у нас десять игроков на карантине, трое из них уехали на Кубок Африки.

    Сегодня кое-чем я остался доволен, но было и то, что меня не устроило.

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    • У нас есть еще неделя для подготовки к возобновлению чемпионата, и мы надеемся, что коронавирус больше не доставит нам проблем», — приводит слова Черчесова пресс-служба венгерского клуба.

    «Ференцварош» занимает первое место в таблице чемпионата Венгрии после 16-ти туров.

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