Черчесов после первого матча с «Ференцварошем»: Кое-чем я остался доволен, но было и то, что меня не устроило

Станислав Черчесов Фото: globallookpress.com
«Думаю, мы провели очень хороший контрольный матч, он стоил этих двух с половиной часов пути.
В этом матче было крайне важно сыграть в свой футбол и выпустить некоторых игроков на 90 минут. Мы давно тренируемся в таком составе. Ситуация ухудшается тем, что у нас десять игроков на карантине, трое из них уехали на Кубок Африки.
Сегодня кое-чем я остался доволен, но было и то, что меня не устроило.
У нас есть еще неделя для подготовки к возобновлению чемпионата, и мы надеемся, что коронавирус больше не доставит нам проблем», — приводит слова Черчесова пресс-служба венгерского клуба.
«Ференцварош» занимает первое место в таблице чемпионата Венгрии после 16-ти туров.