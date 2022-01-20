Черчесов после первого матча с «Ференцварошем»: Кое-чем я остался доволен, но было и то, что меня не устроило

Главный тренер «Ференцвароша»прокомментировал поражение команды от словацкого ДАК (0:2) в товарищеском матче.

«Думаю, мы провели очень хороший контрольный матч, он стоил этих двух с половиной часов пути.

В этом матче было крайне важно сыграть в свой футбол и выпустить некоторых игроков на 90 минут. Мы давно тренируемся в таком составе. Ситуация ухудшается тем, что у нас десять игроков на карантине, трое из них уехали на Кубок Африки.

Сегодня кое-чем я остался доволен, но было и то, что меня не устроило.

У нас есть еще неделя для подготовки к возобновлению чемпионата, и мы надеемся, что коронавирус больше не доставит нам проблем», — приводит слова Черчесова пресс-служба венгерского клуба.

«Ференцварош» занимает первое место в таблице чемпионата Венгрии после 16-ти туров.