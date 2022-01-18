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    Агент Дембеле: «Барселона» не ведёт переговоры, а только угрожает

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    Агент вингера «Барселоны» Усмана Дембеле Мусса Сиссоко рассказал о ситуации с контрактом игрока, сообщает RMC Sport.

    Усман Дембеле
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    Усман Дембеле

    Соглашение француза с клубом истекает летом этого года, ранее он отклонил предложение «Барселоны» о продлении, так как его не устроили условия, в частности, зарплата.

    «С такими людьми, как мы, давление не сработает. Возможно, это работает с агентами, которые дружат с "Барселоной". Но это не моё дело, я здесь, чтобы защищать интересы своего игрока.

    Мы здесь не для того, чтобы разжигать дискуссии в социальных сетях. Нужно говорить правду. Да, у нас высокие требования, но мы уже показали, что карьерный выбор Усмана не был продиктован деньгами, иначе его бы здесь не было. Если бы "Барселона" хотела вести переговоры, то пригласила бы его за стол переговоров. Но переговоров нет, только угрозы, что он больше не выйдет на поле. А это запрещено. Мы будем защищать права Усмана Дембеле, если понадобится.

    Мы не знаем, что будем делать, ничего ещё не решено. Но "Барселона" теряет Усмана. С самого начала мы показали, что хотим обсуждать контракт — конечно, выдвинув свои условия. Но мы не закрывали дверь», — сказал Сиссоко в интервью.

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