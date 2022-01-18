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    «Фиорентина» разгромила «Дженоа»

    «Фиорентина» — «Дженоа»: счет 6:0, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Фиорентина Дженоа
    «Дженоа» провела первый матч после увольнения Андрея Шевченко и на выезде проиграла «Фиорентине». Игра 22 тура Серии А завершилась со счетом 6:0 в пользу «фиалок».

    Душан Влахович
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    Душан Влахович

    У победителей по голу забили Альваро Одриосола, Джакомо Бонавентура, Душан Влахович и Лукас Торрейра. Дубль сделал Кристиано Бираги. При этом Влахович не реализовал пенальти.

    Александр Кокорин был в запасе, но на поле так и не появился.

    Футбол. Италия. Серия А
    Фиорентина — Дженоа 6:0
    Голы: 1:0 Альваро Одриосола (15'), 2:0 Джакомо Бонавентура (34'), 3:0 Кристиано Бираги (42'), 4:0 Душан Влахович (51'), 5:0 Кристиано Бираги (69'), 6:0 Лукас Торрейра (77') Фиорентина: Пьетро Терраччиано, Альваро Одриосола, Никола Миленкович, Игор де Пауло, Кристиано Бираги (Алекса Терзич, 70'), Джакомо Бонавентура (Альфред Дункан, 70'), Лукас Торрейра (Эрик Пульгар, 80'), Youssef Maleh, Николас Гонсалес (Хосе Мария Кальехон, 70'), Душан Влахович, Риккардо Сапонара (Жонатан Иконе, 70') Дженоа: Маттиа Дестро (Alexander Buksa, 80'), Кельвин Йебоа (Фелипе Кайседо, 68'), Маноло Портанова (Филиппо Мелегони, 46'), Пабло Гальдамес, Милан Бадель, Стефано Стураро (Калеб Экубан, 46'), Риккардо Калафьори (Маттья Бани, 46'), Зиньо Ванхёсден, Leo Oestigard, Сильван Хефти, Сальваторе Сиригу Предупреждения: Риккардо Калафьори (32'), Маноло Портанова (36'), Стефано Стураро (41'), Лукас Торрейра (74')

    «Фиорентина» набрала 35 очков и занимает 6 место в турнирной таблице Серии А. У «Дженоа» 12 очков и 19 позиция.

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