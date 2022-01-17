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    «Наполи» всухую обыграл «Болонью»

    «Болонья» — «Наполи»: счет 0:2, обзор голов

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    «Наполи» в 22 туре Серии А обыграл на выезде «Болонью» со счетом 2:0.

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    В составе «неаполитанцев» дублем отметился Ирвинг Лосано, забивший на 20-й и 47 минутах поединка.

    Футбол. Италия. Серия А
    Болонья — Наполи 0:2
    Голы: 0:1 Ирвин Лосано (20'), 0:2 Ирвин Лосано (47') Болонья: Лукаш Скорупски, Адама Сумаоро, Луис Бинкс, Arthur Theate, Лоренцо Де Сильвестри, Николас Виола (Николас Домингес, 52'), Маттиас Сванберг, Аарон Хики (Niklas Pyyhtiae, 72'), Роберто Сориано (Эмануэл Вигнато, 67'), Никола Сансоне (Andreas Skov Olsen, 52'), Марко Арнаутович (Диего Фальчинелли, 52') Наполи: Дрис Мертенс (Виктор Осимхен, 71'), Элиф Элмас (Андреа Петанья, 86'), Пётр Зелиньски (Диего Демме, 80'), Ирвин Лосано (Маттео Политано, 72'), Фабиан (Фаузи Гулам, 86'), Станислав Лоботка, Мариу Руй, Жуан Жесус, Амир Ррахмани, Джованни Ди Лоренцо, Алекс Мерет Предупреждения: Адама Сумаоро (43'), Пётр Зелиньски (52'), Arthur Theate (57'), Луис Бинкс (90 + 4')

    «Наполи» с 46 очками находится на 3 строчке, «Болонья» с 27 очками занимает 27 место.

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