ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей ШевченкоНа клубной карьере Шевченко в Европе рано ставить крест
  • 17:22
    • «Ман Сити» минимально обыграл «Челси»
  • 16:21
    • Буртасова выиграла гонку преследования на этапе Кубка IBU
  • 15:21
    • Андрей Шевченко уволен из «Дженоа»
  • 14:20
    • Карацев разобрался с Марреем и стал триумфатором турнира в Сиднее
  • 14:10
    • ЦСКА может заплатить за форварда «Лацио» Мурики € 10 млн
    Все новости спорта

    «Ман Сити» минимально обыграл «Челси»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ Манчестер Сити Челси
    «Манчестер Сити» на своём поле сыграл прочив «Челси» в рамках 22-го тура АПЛ. Матч завершился со счётом 1:0.

    Кевин де Брюйне
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кевин де Брюйне

    В первом тайме «Манчестер Сити» имел множество моментов, что б забить. на 14-й минуте Джон Стоунз пробил головой после навеса с фланга, но голкипер вытащил мяч. на 24-й минуте Кепа Аррисабалага снова сделал отличный сейв после того, как Кевин де Брюйне неплохо пробил под перекладину. На 40-й минуте Джек Грилиш в штрафной нанёс удар в правый угол ворот и опять же Кепа Аррисабалага спас «Челси».

    Во втором тайме Кевин де Брюйне бил со средней дистанции и закрутил мяч в правый угол ворот, тем самым решил исход этого матча и принёс победу «Ман Сити».

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Манчестер Сити — Челси 1:0
    Гол: 1:0 Кевин Де Брёйне (70') Манчестер Сити: Эдерсон Мораес, Кайл Уолкер, Джон Стоунс, Эмерик Лапорт, Жоау Канселу, Бернарду Силва, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне (Илкай Гюндоган, 84'), Рахим Стерлинг, Филип Фоден (Габриэл Жезус, 88'), Джек Грилиш Челси: Ромелу Лукаку, Хаким Зиеш (Каллум Хадсон-Одои, 69'), Кристиан Пулишич (Тимо Вернер, 69'), Маркос Алонсо (Мэйсон Маунт, 81'), Матео Ковачич, Н’Голо Канте, Сесар Аспиликуэта, Маланг Сарр, Тьяго Силва, Антонио Рюдигер, Кепа Аррисабалага Предупреждения: Маркос Алонсо (7'), Матео Ковачич (32')

    «Манчестер Сити» остаётся лидером турнирной таблицы АПЛ набрав 56 очков, а «Челси» занимает вторую строчку, в их активе — 43 очка.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Челси» остановить «Манчестер Сити»?
  • «Манчестер Сити — Челси». Прогноз и ставки
  • 3.32
    •
  • «Бавария» снова потеряет очки в Бундеслиге?
  • «Кёльн» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Штутгарт» продлит ужасную серию «Лейпцига»?
  • «Штутгарт» — «Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.27
  • Экспресс дня 15 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Кёльн — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Штутгарт — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Ювентус — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч ПСЖ — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Монако — Клермон
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры