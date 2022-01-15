«Ман Сити» минимально обыграл «Челси»

на своём поле сыграл прочивв рамках 22-го тура АПЛ. Матч завершился со счётом 1:0.

В первом тайме «Манчестер Сити» имел множество моментов, что б забить. на 14-й минуте Джон Стоунз пробил головой после навеса с фланга, но голкипер вытащил мяч. на 24-й минуте Кепа Аррисабалага снова сделал отличный сейв после того, как Кевин де Брюйне неплохо пробил под перекладину. На 40-й минуте Джек Грилиш в штрафной нанёс удар в правый угол ворот и опять же Кепа Аррисабалага спас «Челси».

Во втором тайме Кевин де Брюйне бил со средней дистанции и закрутил мяч в правый угол ворот, тем самым решил исход этого матча и принёс победу «Ман Сити».

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Сити — Челси 1:0 Гол: 1:0 Кевин Де Брёйне (70') Манчестер Сити: Эдерсон Мораес, Кайл Уолкер, Джон Стоунс, Эмерик Лапорт, Жоау Канселу, Бернарду Силва, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне (Илкай Гюндоган, 84'), Рахим Стерлинг, Филип Фоден (Габриэл Жезус, 88'), Джек Грилиш Челси: Ромелу Лукаку, Хаким Зиеш (Каллум Хадсон-Одои, 69'), Кристиан Пулишич (Тимо Вернер, 69'), Маркос Алонсо (Мэйсон Маунт, 81'), Матео Ковачич, Н’Голо Канте, Сесар Аспиликуэта, Маланг Сарр, Тьяго Силва, Антонио Рюдигер, Кепа Аррисабалага Предупреждения: Маркос Алонсо (7'), Матео Ковачич (32')

«Манчестер Сити» остаётся лидером турнирной таблицы АПЛ набрав 56 очков, а «Челси» занимает вторую строчку, в их активе — 43 очка.