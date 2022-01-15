ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рахим Стерлинг и Бернарду СилваАПЛ. «Ман Сити» принимает «Челси», «Тоттенхэм» сыграет с «Арсеналом»
  • 23:11
    • Фигурист Кондратюк стал победителем чемпионата Европы в Таллине
  • 00:28
    • Дортмундская «Боруссия» разгромила «Фрайбург», забив 5 мячей
  • 23:33
    • «Зенит» интересуется нападающим сборной Польши
  • 22:48
    • Президент Сербии: Мы будем бороться за Джоковича
  • 20:35
    • Гвардиола во второй раз подряд признан тренером месяца в АПЛ
    Все новости спорта

    «Брайтон» и «Кристал Пэлас» сильнейшего не выявили

    «Брайтон» — «Кристал Пэлас»: счет 1:1, обзор голов

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Брайтон энд Хоув Альбион Кристал Пэлас
    «Брайтон» и «Кристал Пэлас» сыграли вничью 1:1 в матче 22 тура АПЛ.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Орлы» вышли вперед после гола Джеффри Шлуппа. Хозяева сравняли благодаря автоголу, который записали на Йоакима Андерсена.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Брайтон энд Хоув Альбион — Кристал Пэлас 1:1
    Голы: 0:1 Конор Галлахер (69'), 1:1 Йоаким Андерсен (автогол) (87') Брайтон энд Хоув Альбион: Роберт Санчес, Йоэл Велтман (Дэнни Уэлбек, 73'), Адам Уэбстер, Дэниел Бёрн, Марк Кукурелья, Якуб Модер, Паскаль Гросс (Соломон Марч, 73'), Адам Лаллана (Тарик Лампти, 56'), Алексис Мак Аллистер, Ниль Мопе, Леандро Троссард Кристал Пэлас: Эберечи Эзе (Лука Миливоевич, 66'), Одсонн Эдуард (Жан-Филипп Матета, 66'), Майкл Олисе (Кристиан Бентеке, 81'), Джеффри Шлупп, Уилл Хьюз, Конор Галлахер, Тайрик Митчелл, Марк Гехи, Йоаким Андерсен, Джоэл Уорд, Джек Батлэнд Предупреждения: Эберечи Эзе (44'), Уилл Хьюз (61')

    «Брайтон» с 28 очками занимает 8 место. «Кристал Пэлас» имеет 24 очка и занимает 11 позицию.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Челси» остановить «Манчестер Сити»?
  • «Манчестер Сити — Челси». Прогноз и ставки
  • 3.32
    •
  • «Бавария» снова потеряет очки в Бундеслиге?
  • «Кёльн» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Штутгарт» продлит ужасную серию «Лейпцига»?
  • «Штутгарт» — «Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.27
  • Экспресс дня 15 января
  • Сегодня в 23:00
    •  3.32
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Кёльн — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Штутгарт — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Ювентус — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч ПСЖ — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Филадельфия — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры