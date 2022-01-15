«Брайтон» — «Кристал Пэлас»: счет 1:1, обзор голов

«Орлы» вышли вперед после гола Джеффри Шлуппа. Хозяева сравняли благодаря автоголу, который записали на Йоакима Андерсена.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Брайтон энд Хоув Альбион — Кристал Пэлас 1:1
Голы: 0:1 Конор Галлахер (69'), 1:1 Йоаким Андерсен (автогол) (87') Брайтон энд Хоув Альбион: Роберт Санчес, Йоэл Велтман (Дэнни Уэлбек, 73'), Адам Уэбстер, Дэниел Бёрн, Марк Кукурелья, Якуб Модер, Паскаль Гросс (Соломон Марч, 73'), Адам Лаллана (Тарик Лампти, 56'), Алексис Мак Аллистер, Ниль Мопе, Леандро Троссард Кристал Пэлас: Эберечи Эзе (Лука Миливоевич, 66'), Одсонн Эдуард (Жан-Филипп Матета, 66'), Майкл Олисе (Кристиан Бентеке, 81'), Джеффри Шлупп, Уилл Хьюз, Конор Галлахер, Тайрик Митчелл, Марк Гехи, Йоаким Андерсен, Джоэл Уорд, Джек Батлэнд Предупреждения: Эберечи Эзе (44'), Уилл Хьюз (61')
«Брайтон» с 28 очками занимает 8 место. «Кристал Пэлас» имеет 24 очка и занимает 11 позицию.