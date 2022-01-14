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    Уткин отреагировал на назначение Фарке в «Краснодар»

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    Спортивный журналист и блогер Василий Уткин высказался о назначении экс-наставника «Норвича» Даниэля Фарке на пост главного тренера «Краснодара».

    Даниэль Фарке
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    Даниэль Фарке

    «"Краснодар" в этот новый год неожиданно поменял тренера. Безусловно, всегда есть элемент непредсказуемости. Поскольку это частный клуб и здесь мнение зависит от одного человека.

    Назначение Фарке уже вызвало колоссальную дискуссию и нулевую по смыслу. Не стоит забывать, что Фарке работал четыре года в "Норвиче". И два раза выиграл с командой Чемпионшип. Много тренеров могут таким похвастаться? Слуцкий также ранее работал в Чемпионшипе, но у него там ничего не получилось. Часто в Россию приезжают тренеры с опытом работы в АПЛ?» — заявил Уткин на своем YouTube-канале.

    После 18 туров РПЛ «Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на девять очков.

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