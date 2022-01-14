Уткин отреагировал на назначение Фарке в «Краснодар»

Спортивный журналист и блогервысказался о назначении экс-наставника «Норвича»на пост главного тренера «Краснодара».

«"Краснодар" в этот новый год неожиданно поменял тренера. Безусловно, всегда есть элемент непредсказуемости. Поскольку это частный клуб и здесь мнение зависит от одного человека.

Назначение Фарке уже вызвало колоссальную дискуссию и нулевую по смыслу. Не стоит забывать, что Фарке работал четыре года в "Норвиче". И два раза выиграл с командой Чемпионшип. Много тренеров могут таким похвастаться? Слуцкий также ранее работал в Чемпионшипе, но у него там ничего не получилось. Часто в Россию приезжают тренеры с опытом работы в АПЛ?» — заявил Уткин на своем YouTube-канале.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на девять очков.