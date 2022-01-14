Почеттино — главный претендент на пост тренера «МЮ»

Английский «Манчестер Юнайтед» провёл переговоры с главным тренером французского «ПСЖ»по поводу возможного назначения на аналогичную должность в клубе, сообщает Le Parisien.

Аргентинский специалист остаётся главным претендентом на эту должность.

Действующим главным тренером английской команды является Ральф Рангник, который занимает эту должность временно до конца текущего сезона. Немецкий специалист заменил на этом посту Уле-Гуннара Сульшера.

49-летний Почеттино тренирует французский клуб с января прошлого года. За это время «ПСЖ» провёл 63 матча и выиграл Суперкубок Франции. Контракт Почеттино истекает летом 2023 года. Сообщалось, что многие игроки «ПСЖ» высказывают недовольство работой аргентинца.