Матч «Бернли» — «Лестер» отменен из-за коронавируса

Пресс-службына своих страницах в Twitter сообщили, что их поединок 22 тура АПЛ отменен.

Решение было принято 14 января утром на заседании лиги. Причиной послужили травмы и случаи заболевания COVID-19 в составе «Бернли».

Сообщается, что новая дата проведения поединка будет объявлена позже.

В прошлом туре АПЛ было отменено 2 поединка.

