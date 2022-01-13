Доминик Динга вернулся в «Урал»

Сербский защитниквернулся в «Урал». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В «Урал» Доминик пришёл в апреле 2016 года и практически сразу закрепился в основном составе. В период с 2016 года по 2018 год он провёл за команду 29 матчей, после чего уехал в аренду в минское «Динамо». За белорусский клуб защитник провёл 40 игр и забил один гол. Последнее время Динга находился в аренде в «Партизане». Ранее «Урал» объявил о подписании 26-летнего полузащитника «Нефтехимика» Александра Юшина. В 25 матчах нынешнего розыгрыша ФНЛ Александр Юшин забил 18 мячей.

На момент зимней паузы «Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице Российский Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Екатеринбуржцы набрали 19 очков в 18 матчах.