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    «Челси» готовит новое предложение Рюдигеру

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    «Челси» не оставляет попыток сохранить в своей команде немецкого защитника Антонио Рюдигера, чей контракт с английским клубом истекает в конце сезона. Об этом сообщает The Sun.

    Антонио Рюдигер
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    Антонио Рюдигер

    28-летний футболист отклонил первое предложение команды в размере € 167 тыс. в неделю. Рюдигер по новому контракту хочет получать около € 240 тыс. Сообщается, что в «Челси» могут согласиться на такие условия немецкого защитника в благодарность за лояльность клубу. Его очень ценит главный тренер «Челси» Томас Тухель, сам Рюдигер находится в прекрасной игровой форме и не хочет уходить из команды.

    Ранее сообщалось, что в услугах Рюдигера заинтересованы мадридский «Реал», «ПСЖ» и «Бавария».

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