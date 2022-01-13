«Челси» готовит новое предложение Рюдигеру

«Челси» не оставляет попыток сохранить в своей команде немецкого защитника, чей контракт с английским клубом истекает в конце сезона. Об этом сообщает The Sun.

28-летний футболист отклонил первое предложение команды в размере € 167 тыс. в неделю. Рюдигер по новому контракту хочет получать около € 240 тыс. Сообщается, что в «Челси» могут согласиться на такие условия немецкого защитника в благодарность за лояльность клубу. Его очень ценит главный тренер «Челси» Томас Тухель, сам Рюдигер находится в прекрасной игровой форме и не хочет уходить из команды.

Ранее сообщалось, что в услугах Рюдигера заинтересованы мадридский «Реал», «ПСЖ» и «Бавария».