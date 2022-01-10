«Интер» — «Лацио»: счет матча 2:1, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
На 30-й минуте счёт открыл защитник миланцев Алессандро Бастони, который воспользовался своей возможностью поразить чужие ворота. На 35-й минуте нападающий римлян Чиро Иммобиле откликнулся на передачу полузащитника Данило Катальди и сравнял счет.
На 67-й минуте решающий мяч забил защитник «Интера» Милан Шкриньяр, отметившись с передачи Бастони.
Футбол. Италия. Серия А
Интер — Лацио 2:1
Голы: 1:0 Алессандро Бастони (30'), 1:1 Чиро Иммобиле (35'), 2:1 Милан Шкриньяр (67') Интер: Самир Ханданович, Милан Шкриньяр, Стефан де Врей, Алессандро Бастони, Дензел Дюмфрис (Маттео Дармиан, 77'), Николо Барелла (Артуро Видаль, 82'), Марсело Брозович, Роберто Гальярдини, Иван Перишич (Федерико Димарко, 82'), Алексис Санчес (Хоакин Корреа, 73'), Лаутаро Мартинес (Эдин Джеко, 73') Лацио: Педро Родригес, Чиро Иммобиле, Фелипе Андерсон (Маттиа Цаканьи, 60'), Тома Башич (Луис Альберто, 69'), Данило Катальди (Лукас Лейва, 68'), Сергей Милинкович-Савич, Адам Марушич, Штефан Даниэл Раду, Луис Фелипе, Эльсеид Хюсай (Мануэль Лаццари, 81'), Томас Стракоша Предупреждения: Луис Фелипе (40'), Тома Башич (54'), Штефан Даниэл Раду (71'), Маттиа Цаканьи (72'), Артуро Видаль (90')
Благодаря этой победе нерадзурри вернулись на первое место чемпионата Италии, обойдя «Милан»,набрав 49 очков. «Лацио» с 32 баллами находится на восьмой строке.
В другом матче игрового дня аутсайдер Серии А «Салернитана» в гостях победила «Верону» со счетом 2:1, тем самым прервав серию из пяти поражений подряд.
Футбол. Италия. Серия А
Верона — Салернитана 1:2
Голы: 0:1 Милан Дюрич (пенальти) (29'), 1:1 Дарко Лазович (63'), 1:2 Григорис Кастанос (70') Верона: Ивор Пандур, Nicolo Casale (Адриен Тамез, 85'), Корай Гюнтер, Федерико Чеккерини, Фабио Депаоли (Антонин Барак, 59'), Мигел Велозу, Иван Илич, Дарко Лазович, Кевин Ласанья, Джанлука Капрари, Джованни Симеоне (Никола Калинич, 59') Салернитана: Милан Дюрич, Cedric Gondo (Федерико Бонаццоли, 76'), Павел Ярошински, Григорис Кастанос, Francesco Di Tacchio, Мамаду Кулибали (Леонардо Капецци, 76'), Nadir Zortea (Filippo Delli Carri, 71'), Риккардо Гальоло, Норберт Дьёмбер, Фредерик Весели (Wajdi Kechrida, 85'), Вид Белец Предупреждения: Григорис Кастанос (31'), Норберт Дьёмбер (36'), Иван Илич (89'), Корай Гюнтер (90 + 2')