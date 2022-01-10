«Интер» — «Лацио»: счет матча 2:1, обзор голов

в матче 21-го тура чемпионата Италии обыгралсо счетом 2:1.

На 30-й минуте счёт открыл защитник миланцев Алессандро Бастони, который воспользовался своей возможностью поразить чужие ворота. На 35-й минуте нападающий римлян Чиро Иммобиле откликнулся на передачу полузащитника Данило Катальди и сравнял счет.

На 67-й минуте решающий мяч забил защитник «Интера» Милан Шкриньяр, отметившись с передачи Бастони.

Футбол. Италия. Серия А Интер — Лацио 2:1 Голы: 1:0 Алессандро Бастони (30'), 1:1 Чиро Иммобиле (35'), 2:1 Милан Шкриньяр (67') Интер: Самир Ханданович, Милан Шкриньяр, Стефан де Врей, Алессандро Бастони, Дензел Дюмфрис (Маттео Дармиан, 77'), Николо Барелла (Артуро Видаль, 82'), Марсело Брозович, Роберто Гальярдини, Иван Перишич (Федерико Димарко, 82'), Алексис Санчес (Хоакин Корреа, 73'), Лаутаро Мартинес (Эдин Джеко, 73') Лацио: Педро Родригес, Чиро Иммобиле, Фелипе Андерсон (Маттиа Цаканьи, 60'), Тома Башич (Луис Альберто, 69'), Данило Катальди (Лукас Лейва, 68'), Сергей Милинкович-Савич, Адам Марушич, Штефан Даниэл Раду, Луис Фелипе, Эльсеид Хюсай (Мануэль Лаццари, 81'), Томас Стракоша Предупреждения: Луис Фелипе (40'), Тома Башич (54'), Штефан Даниэл Раду (71'), Маттиа Цаканьи (72'), Артуро Видаль (90')

Благодаря этой победе нерадзурри вернулись на первое место чемпионата Италии, обойдя «Милан»,набрав 49 очков. «Лацио» с 32 баллами находится на восьмой строке.

В другом матче игрового дня аутсайдер Серии А «Салернитана» в гостях победила «Верону» со счетом 2:1, тем самым прервав серию из пяти поражений подряд.