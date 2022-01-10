ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Люк де ЙонгСписанный де Йонг тащит бледную «Барселону»
  • 00:41
    • «Интер» взял верх над «Лацио»
  • 00:36
    • «Лион» и ПСЖ сыграли вничью
  • 22:28
    • «Ювентус» по-волевому и в меньшинстве обыграл «Рому» в Риме
  • 00:54
    • «Вильярреал» и «Атлетико» поделили очки
  • 23:07
    • В АПЛ перенесен один матч
    Все новости спорта

    «Интер» взял верх над «Лацио»

    «Интер» — «Лацио»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Футбол Италии Серия A Интер Лацио Салернитана Верона
    «Интер» в матче 21-го тура чемпионата Италии обыграл «Лацио» со счетом 2:1.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    На 30-й минуте счёт открыл защитник миланцев Алессандро Бастони, который воспользовался своей возможностью поразить чужие ворота. На 35-й минуте нападающий римлян Чиро Иммобиле откликнулся на передачу полузащитника Данило Катальди и сравнял счет.

    На 67-й минуте решающий мяч забил защитник «Интера» Милан Шкриньяр, отметившись с передачи Бастони.

    Футбол. Италия. Серия А
    Интер — Лацио 2:1
    Голы: 1:0 Алессандро Бастони (30'), 1:1 Чиро Иммобиле (35'), 2:1 Милан Шкриньяр (67') Интер: Самир Ханданович, Милан Шкриньяр, Стефан де Врей, Алессандро Бастони, Дензел Дюмфрис (Маттео Дармиан, 77'), Николо Барелла (Артуро Видаль, 82'), Марсело Брозович, Роберто Гальярдини, Иван Перишич (Федерико Димарко, 82'), Алексис Санчес (Хоакин Корреа, 73'), Лаутаро Мартинес (Эдин Джеко, 73') Лацио: Педро Родригес, Чиро Иммобиле, Фелипе Андерсон (Маттиа Цаканьи, 60'), Тома Башич (Луис Альберто, 69'), Данило Катальди (Лукас Лейва, 68'), Сергей Милинкович-Савич, Адам Марушич, Штефан Даниэл Раду, Луис Фелипе, Эльсеид Хюсай (Мануэль Лаццари, 81'), Томас Стракоша Предупреждения: Луис Фелипе (40'), Тома Башич (54'), Штефан Даниэл Раду (71'), Маттиа Цаканьи (72'), Артуро Видаль (90')

    Благодаря этой победе нерадзурри вернулись на первое место чемпионата Италии, обойдя «Милан»,набрав 49 очков. «Лацио» с 32 баллами находится на восьмой строке.

    В другом матче игрового дня аутсайдер Серии А «Салернитана» в гостях победила «Верону» со счетом 2:1, тем самым прервав серию из пяти поражений подряд.

    Футбол. Италия. Серия А
    Верона — Салернитана 1:2
    Голы: 0:1 Милан Дюрич (пенальти) (29'), 1:1 Дарко Лазович (63'), 1:2 Григорис Кастанос (70') Верона: Ивор Пандур, Nicolo Casale (Адриен Тамез, 85'), Корай Гюнтер, Федерико Чеккерини, Фабио Депаоли (Антонин Барак, 59'), Мигел Велозу, Иван Илич, Дарко Лазович, Кевин Ласанья, Джанлука Капрари, Джованни Симеоне (Никола Калинич, 59') Салернитана: Милан Дюрич, Cedric Gondo (Федерико Бонаццоли, 76'), Павел Ярошински, Григорис Кастанос, Francesco Di Tacchio, Мамаду Кулибали (Леонардо Капецци, 76'), Nadir Zortea (Filippo Delli Carri, 71'), Риккардо Гальоло, Норберт Дьёмбер, Фредерик Весели (Wajdi Kechrida, 85'), Вид Белец Предупреждения: Григорис Кастанос (31'), Норберт Дьёмбер (36'), Иван Илич (89'), Корай Гюнтер (90 + 2')
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как «МЮ» сыграет в Кубке?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Верховая тенденция прервется?
  • «Жил Висенте» — «Витория Гимарайнш». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Габон начнет с виктории?
  • Коморос — Габон. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.98
  • Экспресс дня 10 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 22:55
    •  1.80
  • Прогноз на матч Жил Висенте — Витория Гимарайнш
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Коморос — Габон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Марокко — Гана
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вашингтон — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Анахайм — Детройт
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Гвинея — Малави
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сенегал — Зимбабве
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры