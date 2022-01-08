«Фиорентина» объявила о переходе Пёнтека

«Фиорентина» на официальном сайте объявила о переходе нападающего «Герты»на правах аренды. В арендном соглашении предусмотрено право выкупа контракта польского футболиста.

Пёнтек был близок к возвращению в свой бывший клуб «Дженоа», однако в итоге его перехватила «Фиорентина». Ранее сообщалось, что стоимость опции выкупа составит около € 15-16 млн.

Пёнтек стал игроком «Герты» в январе 2020 года, перейдя из «Милана» за € 24 млн. В текущем сезоне он забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 10 матчах во всех турнирах.

После 19 туров «Фиорентина» занимает шестое место в турнирной таблице итальянского национального первенства, набрав 32 очка.