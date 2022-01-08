Синклэйр: «Ман Сити» увернулся от пули, не подписав Роналду

Бывший игрок «Манчестер Сити»высказался о влияниина результаты «Манчестер Юнайтед».

«Сейчас я начинаю думать, что "Манчестер Сити" увернулся от пули, не подписав Криштиану Роналду. Посмотрите, у скольких футболистов "Манчестер Юнайтед" из-за него проблемы — у Санчо, у Рашфорда. Нужно знать свое место. Порой нужно держать рот на замке.

Я думаю, Криштиану создает много проблем в команде. Дело не в том, что он мало забивает в последних матчах, а в том, что, когда после ухода Сульшера Кэррик оставил португальца в запасе. Мне просто кажется, что это один из тех трансферов, который на бумаге выглядит отлично, а на практике его надо подвергать сомнениям», — цитирует игрока talkSport.

«Манчестер Сити» после 21 тура является абсолютным лидером турнирной таблицы АПЛ набрав 53 очка.