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    Синклэйр: «Ман Сити» увернулся от пули, не подписав Роналду

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    Бывший игрок «Манчестер Сити» Тревор Синклэйр высказался о влиянии Криштиану Роналду на результаты «Манчестер Юнайтед».

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «Сейчас я начинаю думать, что "Манчестер Сити" увернулся от пули, не подписав Криштиану Роналду. Посмотрите, у скольких футболистов "Манчестер Юнайтед" из-за него проблемы — у Санчо, у Рашфорда. Нужно знать свое место. Порой нужно держать рот на замке.

    Я думаю, Криштиану создает много проблем в команде. Дело не в том, что он мало забивает в последних матчах, а в том, что, когда после ухода Сульшера Кэррик оставил португальца в запасе. Мне просто кажется, что это один из тех трансферов, который на бумаге выглядит отлично, а на практике его надо подвергать сомнениям», — цитирует игрока talkSport.

    «Манчестер Сити» после 21 тура является абсолютным лидером турнирной таблицы АПЛ набрав 53 очка.

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