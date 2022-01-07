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    Черчесов обратился к фанатам «Ференцвароша»: Мы будем усердно работать

    Футбол Ференцварош
    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов пообещал болельщикам клуба, что будет усердно работать, сообщает официальный сайт команды.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Прежде чем я приехал сюда, я оценил, есть ли у "Ференцвароша" схожие ценности с тем, что я считаю важным. Для меня важно стремление побеждать и уважение к традициям. В "Ференцварше" всё это есть.

    Большие команды, такие как "Ференцварош", не существовали бы без болельщиков. Я верю в то, что делаю, поэтому мое главное обещание фанатам: мы будем усердно работать! Я верю действиям, а не словам. Во время матчей Лиги Европы на стадионе был аншлаг, но мы хотим, чтобы так было и во внутреннем чемпионате», — сказал Черчесов.

    Предыдущим местом работы Черчесова была сборная России, которую специалист тренировал с 2016 по 2021 год. Также наставник работал в «Легии», «Жемчужине-Сочи» и московском «Спартаке».

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