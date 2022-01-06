ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас ТухельТухель преподал урок Лукаку и доказал, кто в «Челси» босс
  • 20:31
    • ФИФА объявила претендентов на звание лучшего тренера 2021 года
  • 18:32
    • «Лацио» ушел от поражения в матче с «Эмполи», Иммобиле не забил пенальти
  • 18:09
    • Источник: «Краснодар» предложил пост главного тренера экс-наставнику «РБ Лейпциг»
  • 16:19
    • «Кальяри» одержал волевую победу над «Сампдорией»
    Все новости спорта

    Черчесов: Я демократичный диктатор, если одним словом. Анархии в команде быть не может

    Футбол Ференцварош
    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал о стиле своей работы и о том, в какой футбол будет играть венгерская команда под его руководством.

    Станислав Черчесов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Станислав Черчесов

    «Нельзя выиграть чемпионат, играя только в атакующий или оборонительный футбол. Мы хотим играть в современный футбол, где превыше всего идет баланс.

    Я не представляю ни диктаторство, ни анархию. Демократичный диктатор, если одним словом. В профессиональной команде необходимо быть дисциплинированными и придерживаться строгих правил.

    Это не мое изобретение, просто так устроен профессиональный футбол. Анархии в команде быть не может. У каждого игрока есть своя работа, но также они должны иметь свой собственный стиль», — приводит слова Черчесова randago.24.

    Черчесов возглавил венгерский клуб 20 декабря. После 16 туров чемпионата Венгрии «Ференцварош» набрал 35 очков и занимает первое место в турнирной таблице.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Подпустит ли «Наполи» к себе «Ювентус»?
  • «Наполи» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Милан» заберёт такие нужные 3 очка
  • «Милан» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Лёгкий проход для «Атлетико»
  • «Райо Махадаонда» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.11
  • Экспресс дня 6 января
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Наполи — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Райо Махадаонда — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Суиндон Таун — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Кудерметова — Потапова
  • Теннис
  • Завтра в 04:30
    •  2.73
  • Прогноз на матч Касаткина — Парризас-Диас
  • Теннис
  • Завтра в 05:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Бавария — Боруссия М
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.49
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 15:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры