Стало известно, почему «Краснодар» уволил Гончаренко

По информации журналиста Ивана Карпова, владелец «Краснодара» Сергей Галицкий был недоволен стилем игры команды под руководством Гончаренко.
«Есть мнение, что отставка Виктора Гончаренко из "Краснодара" может быть связана с неадекватной реакцией тренера на увольнение в декабре одного из его помощников — Руслана Зубика.
Стоит отметить, что руководство давно было недовольно стилем футбола, который прививал команде Гончаренко. За неубедительную игру его критиковал владелец клуба Сергей Галицкий и уход Зубика стал лишь прологом к последующему увольнению главного белоруса», — пишет Карпов в своем телеграм-канале.
В текущем чемпионате России «Краснодар» занимает пятое место после 18-ти туров.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» может возглавить Марко Николич. Кроме того, в список возможных кандидатов на пост главного тренера входит грузинский специалист Шота Арвеладзе.