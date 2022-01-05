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    Стало известно, почему «Краснодар» уволил Гончаренко

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    Стали известны подробности увольнения Виктора Гончаренко с поста главного тренера «Краснодара».

    Виктор Гончаренко
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    Виктор Гончаренко

    По информации журналиста Ивана Карпова, владелец «Краснодара» Сергей Галицкий был недоволен стилем игры команды под руководством Гончаренко.

    «Есть мнение, что отставка Виктора Гончаренко из "Краснодара" может быть связана с неадекватной реакцией тренера на увольнение в декабре одного из его помощников — Руслана Зубика.

    Стоит отметить, что руководство давно было недовольно стилем футбола, который прививал команде Гончаренко. За неубедительную игру его критиковал владелец клуба Сергей Галицкий и уход Зубика стал лишь прологом к последующему увольнению главного белоруса», — пишет Карпов в своем телеграм-канале.

    В текущем чемпионате России «Краснодар» занимает пятое место после 18-ти туров.

    Ранее сообщалось, что «Краснодар» может возглавить Марко Николич. Кроме того, в список возможных кандидатов на пост главного тренера входит грузинский специалист Шота Арвеладзе.

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