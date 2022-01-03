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    «Ньюкасл» согласовал трансфер защитника «Атлетико»

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    Защитник «Атлетико» Киран Триппьер продолжит карьеру в «Ньюкасле».

    Киран Триппьер
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    Киран Триппьер

    Как сообщил журналист Николо Скира в своем твиттере, стороны уже согласовали все условия трансфера.

    Главный тренер «сорок» Эдди Хау знаком с Триппьером по совместной работе в «Бернли».

    Ранее сообщалось, что в услугах Триппьера заинтересован «Манчестер Юнайтед».

    В текущем сезоне Примеры защитник 14 раз выходил на поле в составе «матрасников», не отметившись результативными действиями.

    За мадридский клуб игрок выступает с 2019 года, перейдя из «Тоттенхэма». Действующая трансферная стоимость Триппьера оценивается в 18 миллионов евро по данным Transfermarkt.

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