«Ньюкасл» согласовал трансфер защитника «Атлетико»

Защитник «Атлетико»продолжит карьеру в

Как сообщил журналист Николо Скира в своем твиттере, стороны уже согласовали все условия трансфера.

Главный тренер «сорок» Эдди Хау знаком с Триппьером по совместной работе в «Бернли».

Ранее сообщалось, что в услугах Триппьера заинтересован «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Примеры защитник 14 раз выходил на поле в составе «матрасников», не отметившись результативными действиями.

За мадридский клуб игрок выступает с 2019 года, перейдя из «Тоттенхэма». Действующая трансферная стоимость Триппьера оценивается в 18 миллионов евро по данным Transfermarkt.