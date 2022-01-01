Гвардиола: Мы знаем, что значит обыграть «Арсенал» в данный момент

Главный тренер «Манчестер Сити»прокомментировал победу над «Арсеналом» (2:1) в матче 21 тура АПЛ.

«"Арсенал" был лучше. Мы встретились с командой, которая в последние годы боролась за попадание в четвёрку сильнейших.

У соперника было шесть дней для отдыха после победы над "Норвичем", у нас — всего два дня. Поэтому нам было так тяжело, у нас не было сил. Именно поэтому мы поставили ещё одного игрока в центр, чтобы установить контроль и отдавать больше передач.

Мы пытаемся анализировать многие вещи, но иногда монета падает на вашу сторону. Мы знаем, что значит обыграть "Арсенал" в данный момент. Теперь у нас есть время отдохнуть», — цитирует Гвардиолу BBC.