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    Ротенберг высказался о продлении контракта с «Локомотивом»

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    Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг прокомментировал продление контракта с клубом до конца сезона.

    Борис Ротенберг
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    Борис Ротенберг

    «Хочу поблагодарить всех болельщиков "Локомотива" и выразить свою благодарность команде за поддержку, которую получаю в период своего лечения и восстановления после перенесенной травмы и ее последствий.

    Я также выражаю благодарность руководству клуба, которое нашло возможным продлить со мной контракт до окончания этого сезона. Приложу все свои силы, чтобы помочь команде выполнить задачи на этот сезон.

    Не будет никаких прощальных игр, будет только футбол», — приводит пресс-служба железнодорожников слова Ротенберга.

    Напомним, что защитник не выходил на поле с декабря 2018 года, у него была травма крестообразной связки, из-за которой он перенес несколько операций и получил осложнения.

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