Ломовицкий: Я в «Спартаке» с 8 лет. Пришло время сделать следующий шаг — «Рубин»

Полузащитник, перешедший из «Спартака» в «Рубин», опубликовал заявление в своём «инстаграме».

«Я в "Спартаке" с 8 лет и всегда болел только за один клуб. Выходить на поле в майке с ромбиком — это мечта, гордость, кайф. Спасибо болельщикам, тренерам, персоналу, партнёрам по команде за всё! Никогда не забуду нашу красно-белую семью. Пришло время сделать следующий шаг. "Рубин", — написал Ломовицкий.

23-летний Ломовицкий — воспитанник "Спартака". Он дебютировал за основную команду в 2018 году и с тех пор принял участие в 46 матчах, в том числе в 21 встрече этого сезона.