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    «МЮ» ушел от поражения в матче с «Ньюкаслом»

    «Ньюкасл» — «МЮ»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 19-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» — 1:1.

    «МЮ»
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    «МЮ»

    Счет в матче уже на 7-й минуте открыли хозяева. Аллан Сент-Максимен с линии штрафной точно пробил в дальний верхний угол — Де Хеа даже не сдвинулся с места.

    Отыграться манкунианцы сумели лишь на 71-й минуте. Эдинсон Кавани получил мяч в центре штрафной «Ньюкасла». Первый его удар заблокировали, но после второго мяч полетел в нижний угол.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ньюкасл — Манчестер Юнайтед 1:1
    Голы: 1:0 Аллан Сент-Максимен (7'), 1:1 Эдинсон Кавани (71') Ньюкасл: Мартин Дубравка, Эмиль Крафт, Фабиан Шёр, Джамал Ласcеллс, Хавьер Манкильо, Шон Лонгстафф, Джонджо Шелви, Жоэлинтон, Райан Фрейзер (Мигель Альмирон, 75'), Аллан Сент-Максимен (Дуайт Гейл, 83'), Каллум Уилсон (Джейкоб Мёрфи, 45') Манчестер Юнайтед: Криштиану Роналду, Мэйсон Гринвуд (Эдинсон Кавани, 46'), Бруну Фернандеш, Маркус Рашфорд, Фред (Джейдон Санчо, 46'), Скотт МакТоминай (Неманья Матич, 78'), Алекс Теллес, Гарри Магуайр, Рафаэль Варан, Диогу Далот, Давид де Хеа Предупреждения: Криштиану Роналду (57'), Эмиль Крафт (66'), Гарри Магуайр (68'), Жоэлинтон (70'), Хавьер Манкильо (90 + 5')

    Команда Ральфа Рангника с 28 очками осталась на седьмой позиции турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Эдди Хау располагаются на 19-й строчке, имея в своем активе 11 очков.

    Календарь и таблица АПЛ

    В следующем туре «Манчестер Юнайтед» примет дома «Бернли», а «Ньюкасл» отправится в гости к «Эвертону». Обе игры состоятся 30 декабря.

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