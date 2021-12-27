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    Тухель раскритиковал руководство АПЛ

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    Главный тренер «Челси» Томас Тухель после победы в матче 19-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (3:1) раскритиковал расписание чемпионата.

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    «Это несправедливо. Мы лежим с болезнью уже 10 дней, но играем против команд, которые готовятся к нашим матчам неделю из-за отложенных игр. Нас заставляют играть, даже если у нас есть заразившиеся игроки. У нас новые травмы, но и это никого не остановит. Люди в офисах принимают такие решения.

    Мы боремся, мы давим на наших игроков. Я с максимальным уважением отношусь к тому, что они делают. Я очень впечатлен своими игроками, но очень обеспокоен. Возможно, мы сделали большую ошибку, позволив футболистам играть после коронавируса и одной-двух тренировок.

    Но очевидно, что АПЛ заставила нас играть и поэтому мы играем. Здесь не защищают игроков, потому что мы единственная лига, в которой нет пяти изменений», — цитирует Тухеля BBC Sport.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Челси» набрал 41 очко, с которым находится на третьей позиции АПЛ, «львы» остались с 22 очками и опустились на десятую строчку турнирной таблицы.

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