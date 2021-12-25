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    На Кессье претендуют «Тоттенхэм», «МЮ» и «ПСЖ»

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    Полузащитник «Милана» Франк Кессье, скорее всего, сменит клуб в ближайшее летнее трансферное окно. Контракт футболиста с «Миланом» истекает в 2022 году и уже с января он может вести переговоры с другими клубами, сообщает Calciomercato.

    Франк Кессье
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    Франк Кессье

    На Кессье претендуют «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». Фаворитом считается лондонский клуб — из-за влияния спортивного директора Фабио Паратичи, который ранее работал в «Ювентусе». У Паратичи хорошие связи в итальянском футболе, благодаря которым он ранее заполучил игроков «Аталанты» — Пьерлуиджи Голлини и Кристиана Ромеро.

    Ранее сообщалось, что Кессье является одной из главных трансферных целей главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте. «Шпоры» якобы готовы предложить 25-летнему хавбеку € 10 млн в год.

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