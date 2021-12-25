На Кессье претендуют «Тоттенхэм», «МЮ» и «ПСЖ»

Полузащитник «Милана», скорее всего, сменит клуб в ближайшее летнее трансферное окно. Контракт футболиста с «Миланом» истекает в 2022 году и уже с января он может вести переговоры с другими клубами, сообщает Calciomercato.

На Кессье претендуют «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». Фаворитом считается лондонский клуб — из-за влияния спортивного директора Фабио Паратичи, который ранее работал в «Ювентусе». У Паратичи хорошие связи в итальянском футболе, благодаря которым он ранее заполучил игроков «Аталанты» — Пьерлуиджи Голлини и Кристиана Ромеро.

Ранее сообщалось, что Кессье является одной из главных трансферных целей главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте. «Шпоры» якобы готовы предложить 25-летнему хавбеку € 10 млн в год.