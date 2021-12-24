«Матч ТВ» занял 18-е место в списке самых популярных телеканалов России в 2021 году

«Матч ТВ» не входит даже в топ-10 самых популярных телеканалов России Фото: globallookpress.com
Рейтинг «Матч ТВ» (среднее количество зрителей, выраженное в процентах от общей численности населения) составил около 0,15%.
В тройку самых популярных телеканалов вошли «Россия 1» (1,76%), «Первый канал» (1,48%) и НТВ (1,34%).
Кроме того, места выше «Матч ТВ» заняли «Пятый канал», «РЕН ТВ», «Домашний», СТС, ТВ-3, «Карусель», ТНТ, «Звезда», «ТВ Центр», «Пятница», группа «Локальное ТВ», МИР, «Россия 24» и «Дом кино».
Доля «Матч ТВ» (среднее количество зрителей, выраженное в процентах от общего числа телеаудитории) составила 1,9%, что стало повторением максимума 2018 года.
Напомним, «Матч ТВ» продолжит показывать матчи РПЛ в ближайшие четыре года.