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    «Матч ТВ» занял 18-е место в списке самых популярных телеканалов России в 2021 году

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    Телеканал «Матч ТВ» занял 18-е место по популярности среди всех российских телеканалов у зрителей старше 4 лет в крупных городах, сообщает РБК со ссылкой на данные Mediascope.

    «Матч ТВ» не входит даже в топ-10 самых популярных телеканалов России
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    «Матч ТВ» не входит даже в топ-10 самых популярных телеканалов России

    Рейтинг «Матч ТВ» (среднее количество зрителей, выраженное в процентах от общей численности населения) составил около 0,15%.

    В тройку самых популярных телеканалов вошли «Россия 1» (1,76%), «Первый канал» (1,48%) и НТВ (1,34%).

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    • Кроме того, места выше «Матч ТВ» заняли «Пятый канал», «РЕН ТВ», «Домашний», СТС, ТВ-3, «Карусель», ТНТ, «Звезда», «ТВ Центр», «Пятница», группа «Локальное ТВ», МИР, «Россия 24» и «Дом кино».

    Доля «Матч ТВ» (среднее количество зрителей, выраженное в процентах от общего числа телеаудитории) составила 1,9%, что стало повторением максимума 2018 года.

    Напомним, «Матч ТВ» продолжит показывать матчи РПЛ в ближайшие четыре года.

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