«Атлетик» — «Реал»: счет 1:2 обзор голов

В 9 туре испанской Примерыв Бильбао победилсо счетом 2:1.

Дубль в составе «сливочных» оформил француз Карим Бензема. Он забил 2 гола в первые 10 минут игры.

На 10 минуте сократил разрыв в счете Охиан Санчет.

Футбол. Испания. Примера Атлетик — Реал Мадрид 1:2 Голы: 0:1 Карим Бензема (4'), 0:2 Карим Бензема (7'), 1:2 Ойан Сансет (10') Атлетик: Хулен Агирресабала, Оскар де Маркос, Йерай Альварес, Унай Нуньес, Микель Баленсиага (Иньиго Лекуэ, 63'), Ойер Саррага (Нико Уильямс, 57'), Унай Венседор, Дани Гарсия, Икер Муньяин (Nico Serrano, 84'), Иньяки Уильямс, Ойан Сансет (Рауль Гарсия, 63') Реал Мадрид: Винисиус Жуниор (Мариано Диас, 85'), Карим Бензема (Лука Йович, 90'), Эден Азар (Peter Gonzalez, 86'), Тони Кроос, Эдуардо Камавинжа, Федерико Вальверде, Ферлан Менди, Начо Фернандес, Эдер Милитао, Лукас Васкес, Тибо Куртуа Предупреждения: Унай Венседор (42'), Микель Баленсиага (61'), Эдуардо Камавинжа (62')

«Реалу» удалось сохранить победный счет. Команда набрала 46 очков и продолжает лидировать в таблице.

«Атлетик» идет на 10 позиции. В его активе 24 набранных балла.