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    Источник: Скаут ПСЖ Каттани стал спортивным директором «Спартака»

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    Скаут «Пари Сен-Жермен» Лука Каттани стал новым спортивным директором в «Спартаке», сообщает журналист Абделла Булма.

    Лука Каттани
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    Лука Каттани

    Ранее появлялась информация, что Каттани подпишет с красно-белыми трехлетний контракт. Отмечается, что посредником в сделке стал Франко Камоцци, близкий к руководству московского клуба.

    Каттани работал в должности скаута во французском клубе с 2018 года. Ранее специалист занимал пост спортивного директора «Палермо», а позже работал скаутом в «Челси», когда главным тренером лондонского клуба был Антонио Конте.

    Последним спортивным директором клуба был Дмитрий Попов. Он работал спортивным директором «Спартака» с 2008 по 2016 год. 26 ноября 2020 года он вернулся на этот пост.

    Во время матча квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики» Попов принял решение уйти из клуба.

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