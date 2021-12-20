Источник: Скаут ПСЖ Каттани стал спортивным директором «Спартака»

Скаут «Пари Сен-Жермен»стал новым спортивным директором в сообщает журналист Абделла Булма.

Ранее появлялась информация, что Каттани подпишет с красно-белыми трехлетний контракт. Отмечается, что посредником в сделке стал Франко Камоцци, близкий к руководству московского клуба.

Каттани работал в должности скаута во французском клубе с 2018 года. Ранее специалист занимал пост спортивного директора «Палермо», а позже работал скаутом в «Челси», когда главным тренером лондонского клуба был Антонио Конте.

Последним спортивным директором клуба был Дмитрий Попов. Он работал спортивным директором «Спартака» с 2008 по 2016 год. 26 ноября 2020 года он вернулся на этот пост.

Во время матча квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики» Попов принял решение уйти из клуба.