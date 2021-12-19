«Кельн» — «Штутгарт»: счет матча 1:0, обзор гола

Единственный мяч на 88-й минуте матча забил французский нападающий хозяев Антони Модест, которому ассистировал ганский хавбек Кингсли Шиндлер.
Футбол. Германия. Бундеслига
Кёльн — Штутгарт 1:0
Гол: 1:0 Антони Модест (89') Кёльн: Marvin Schwaebe, Бенно Шмиц, Тимо Хюберс, Рафаэль Кцихос (Лука Килиан, 87'), Йонас Хектор, Салих Озкан, Флориан Кайнц (Кингсли Шиндлер, 71'), Ондрей Дуда (Марк Ут, 57'), Луис Шауб (Яннес-Килиан Хорн, 56'), Себастьян Андерссон (Ян Тильман, 57'), Антони Модест Штутгарт: Омар Мармуш (Silas Katompa Mvumpa, 71'), Матео Климович (Alexis Tibidi, 72'), Филипп Фёрстер (Nikolas Nartey, 72'), Тангуй Кулибали (Wahid Faghir, 90'), Орел Мангала, Ватару Эндо, Крис Фюрих (Паскаль Штенцель, 79'), Hiroki Ito, Вальдемар Антон, Константинос Мавропанос, Флориан Мюллер Предупреждения: Омар Мармуш (21'), Флориан Кайнц (69'), Йонас Хектор (86'), Ян Тильман (90 + 3')
«Кельн» поднялся на 8-е место в турнирной таблице Бундеслиги (25 очков). «Штутгарт» идет 16-м (17).