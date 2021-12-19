Газзаев: В Лиге наций у России соперники средненького уровня. Должны без проблем выходить в лигу А

Бывший главный тренер ЦСКАподелился мнением о соперниках сборной России в новом розыгрыше Лиги наций.

Ранее на этой неделе состоялась жеребьевка Лиги наций-2022/23. Сборная России попала в одну группу с Израилем, Исландией и Албанией.

«Россия — однозначный фаворит своей группы, тут двух мнений быть не может. Лига наций — это хороший турнир, чтобы игрокам побороться за место в основе сборной, а также есть хорошие шансы на то, чтобы обеспечить себе участие на чемпионате Европы.

Соперники у нас откровенно средненького уровня, середняки, мы должны без проблемы выходить в лигу А», — приводит слова Газзаева «РБК Спорт».

В рамках групповой стадии команды сыграют со своими соперниками в июне и сентябре 2022 года. Из-за проведения ЧМ-2022 зимой четыре из шести туров Лиги наций будут сыграны в июне.

Победители групп в Лигах B, C и D поднимутся лигой выше. Последние места групп в Лигах A и B опустятся лигой ниже.