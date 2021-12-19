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    Газзаев: В Лиге наций у России соперники средненького уровня. Должны без проблем выходить в лигу А

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    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о соперниках сборной России в новом розыгрыше Лиги наций.

    Валерий Газзаев
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    Валерий Газзаев

    Ранее на этой неделе состоялась жеребьевка Лиги наций-2022/23. Сборная России попала в одну группу с Израилем, Исландией и Албанией.

    «Россия — однозначный фаворит своей группы, тут двух мнений быть не может. Лига наций — это хороший турнир, чтобы игрокам побороться за место в основе сборной, а также есть хорошие шансы на то, чтобы обеспечить себе участие на чемпионате Европы.

    Соперники у нас откровенно средненького уровня, середняки, мы должны без проблемы выходить в лигу А», — приводит слова Газзаева «РБК Спорт».

  • Стал известен календарь матчей сборной России в Лиге наций
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    • В рамках групповой стадии команды сыграют со своими соперниками в июне и сентябре 2022 года. Из-за проведения ЧМ-2022 зимой четыре из шести туров Лиги наций будут сыграны в июне.

    Победители групп в Лигах B, C и D поднимутся лигой выше. Последние места групп в Лигах A и B опустятся лигой ниже.

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