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    Диего Коста может вернуться в чемпионат Испании

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    Нападающий «Атлетико Минейро» Диего Коста может вновь сыграть в чемпионате Испании, сообщает MundoDeportivo.

    Диего Коста
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    Диего Коста

    В услугах Косты заинтересованы две испанские команды — «Кадис» и «Эльче», которые борются за сохранение место в элитном дивизионе страны. Контракт форварда с «Атлетико Минейро» истекает в декабре 2022 года.

    33-летний нападающий выступает за бразильский клуб с августа 2021 года, выиграв с командой кубок и чемпионат страны. В 19 матчах футболист забил пять голов и отдал одну голевую передачу. До января 2021 года Коста выступал в составе мадридского «Атлетико». Ранее футболист также играл за «Челси», «Райо Вальекано», «Альбасете», «Сельту», «Брагу».

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