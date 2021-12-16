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    «Передайте, отступные пусть сразу заберет». «Уфа» отреагировала на увольнение Витории из «Спартака»

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    «Уфа» отреагировала на увольнение Руя Витории с поста главного тренера московского «Спартака».

    Руй Витория
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    Руй Витория

    «Передайте, отступные пусть сразу заберет», — такое комментарий оставила пресс-служба уфимского клуба под сообщением об отставке Витории в официальном твиттере «Спартака».

    По всей видимости, «Уфа» намекает на конфликт генерального директора клуба Шамиля Газизова со «Спартаком». Газизов в 2020 году занимал аналогичную должность в «Спартаке». Позже он заявил, что столичный клуб не выплатил ему положенную компенсацию за досрочное расторжение контракта.

    Напомним, ранее сообщалось, что новым главным тренером «Спартака» станет итальянец Паоло Ваноли.

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