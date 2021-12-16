«Передайте, отступные пусть сразу заберет». «Уфа» отреагировала на увольнение Витории из «Спартака»

отреагировала на увольнениес поста главного тренера московского

«Передайте, отступные пусть сразу заберет», — такое комментарий оставила пресс-служба уфимского клуба под сообщением об отставке Витории в официальном твиттере «Спартака».

Передайте, отступные пусть сразу заберёт. — ФК УФА (@UfaFc) December 16, 2021

По всей видимости, «Уфа» намекает на конфликт генерального директора клуба Шамиля Газизова со «Спартаком». Газизов в 2020 году занимал аналогичную должность в «Спартаке». Позже он заявил, что столичный клуб не выплатил ему положенную компенсацию за досрочное расторжение контракта.

Напомним, ранее сообщалось, что новым главным тренером «Спартака» станет итальянец Паоло Ваноли.